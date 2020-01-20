Україна обігнала Росію в рейтингу найбільш технологічно розвинених країн світу

В той час, як Київ увійшов до сотні найбільш "розумних" міст світу, в рейтингу найбільш технологічно розвинених країн Україна зайняла 44-е місце з 67-ми, випередивши на дві позиції Росії.

Рейтинг, який складає видання Global Finance, було оприлюднено в неділю, пише "Голос Америки".

Україна обігнала Росію на два пункти, незважаючи на те, що країна має економіку у 14 разів меншу, зауважили укладачі індексу. "Можливо, це через те, що Україна з давніх часів була центром технологій колишнього Радянського Союзу і тепер вибудовує свою освіту та бізнес-інтереси з метою просування галузі високих технологій", - йдеться в дослідженні.

Росія показала погані результати по всіх показниках, включаючи низький рівень використання смартфонів, та рівень конкурентоспроможності в сфері цифрових технологій, наголошують автори рейтингу.

Рейтинг сформовано на основі чотирьох показників, включаючи кількість інтернет-користувачів по відношенню до загального населення; частка населення, що користується смартфонами; відсоток населення, який користується LTE, а також загальний індекс конкурентоспроможності в сфері цифрових технологій, що визначається на основі відкритості до розробки нових технологій та створення інновацій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський заявив, що його команда хоче зробити "країну в смартфоні".

Тим часом одне з найбільш дорогих рекламних агентств буде робити з України "країну в смартфоні".