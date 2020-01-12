Киев вошел в сотню самых "умных" городов мира

Киев вошел в рейтинг "умных городов", заняв 92 место из 102 городов во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные Центра международной конкурентоспособности IMD в партнерстве с Сингапурским университетом технологии и дизайна (SUTD), которые презентовали первое издание глобального рейтинга IMD Smart City Index 2019.

Отмечается, что быть признанным "умным" городом сейчас крайне важно для привлечения инвестиций и талантов, создания потенциального "благотворного цикла" в пользу продвинутой группы городов, таких как Сингапур, Цюрих и Осло.

Топ-10 самых умных городов в 2019 году:

Сингапур Цюрих Осло Женева Копенгаген Окленд Тайбэй Хельсинки Бильбао Дюссельдорф.

Авторы рейтинга отмечают, что единственный в своем роде глобальный индекс IMD Smart City Index 2019 уникальным образом фокусируется на том, как граждане воспринимают масштабы и влияние усилий, направленных на то, чтобы сделать свои города "умными", уравновешивая "экономические и технологические аспекты" с "гуманными измерениями".

Как сообщали Українські Новини, Киев опередил только Лестер и Минск в рейтинге лучших городов для студентов.

Тем временем, Львов, Одесса, Днипро и Киев вошли в число самых комфортных городов мира.