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12 января 2020, воскресенье, 11:14 197
Общество 2020-01-12T12:15:12+02:00
Українські Новини
Киев вошел в сотню самых "умных" городов мира

Киев вошел в сотню самых "умных" городов мира

Ярина Вацяк
Рейтинг, Технологии, умный город, Киев
Киев. Фото: pixabay.com
Киев. Фото: pixabay.com

Киев вошел в рейтинг "умных городов", заняв 92 место из 102 городов во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные Центра международной конкурентоспособности IMD в партнерстве с Сингапурским университетом технологии и дизайна (SUTD), которые презентовали первое издание глобального рейтинга IMD Smart City Index 2019.

Отмечается, что быть признанным "умным" городом сейчас крайне важно для привлечения инвестиций и талантов, создания потенциального "благотворного цикла" в пользу продвинутой группы городов, таких как Сингапур, Цюрих и Осло.

Топ-10 самых умных городов в 2019 году:

  1. Сингапур
  2. Цюрих
  3. Осло
  4. Женева
  5. Копенгаген
  6. Окленд
  7. Тайбэй
  8. Хельсинки
  9. Бильбао
  10. Дюссельдорф.

Авторы рейтинга отмечают, что единственный в своем роде глобальный индекс IMD Smart City Index 2019 уникальным образом фокусируется на том, как граждане воспринимают масштабы и влияние усилий, направленных на то, чтобы сделать свои города "умными", уравновешивая "экономические и технологические аспекты" с "гуманными измерениями".

Как сообщали Українські Новини, Киев опередил только Лестер и Минск в рейтинге лучших городов для студентов.

Тем временем, Львов, Одесса, Днипро и Киев вошли в число самых комфортных городов мира.

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