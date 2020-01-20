В аэропортах Малайзии поставили тепловые рамки из-за смертельного вируса в Китае

Из-за вируса, распространяющегося в Китае, в международных аэропортах Малайзии ввели усиленные средства контроля.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в Малайзии в Facebook.

"В контексте вспышки эпидемии нового типа коронавируса в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР), где от пневмонии уже погибло около 200 человек, Министерство здравоохранения Малайзии вводит дополнительные меры санитарно-эпидемиологического контроля для лиц, прибывающих в страну", - говорится в нем.

Отмечается, что в международных аэропортах Малайзии используют тепловые сканеры с целью выявления заболевания среди приезжающих. Также на пунктах пересечения границы и в медицинских учреждениях работает команда по оперативному реагированию.

Согласно данным ВОЗ, новый тип вируса был распространен морепродуктами и продуктами животного происхождения.

По данным Минздрава Малайзии, по состоянию на 20 января 2020 случаев нового коронавируса в стране не обнаружено.

В посольстве рекомендуют украинцам, находящимся в Малайзии, следить за оперативными сообщениями СМИ, четко следовать рекомендациям местных органов власти.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить на "горячую линию" посольства: +60167484123

Как сообщали Українські Новини, в Китае резко выросло число заражений новым вирусом.

Тем временем, Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя.