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  • В аеропортах Малайзії поставили теплові рамки через смертельний вірус в Китаї
20 січня 2020, понеділок, 19:59 10
Світ 2020-01-20T20:22:35+02:00
Українські Новини
В аеропортах Малайзії поставили теплові рамки через смертельний вірус в Китаї

В аеропортах Малайзії поставили теплові рамки через смертельний вірус в Китаї

Ярина Вацяк
Грип, Пневмонія, Китай, Малайзія
Увагу. Фото: facebook/EmbassyofUkraineinMalaysia
Увагу. Фото: facebook/EmbassyofUkraineinMalaysia

Через вірус, що поширюється в Китаї, в міжнародних аеропортах Малайзії ввели посилені засоби контролю.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в Малайзії в Facebook.

"У контексті спалаху епідемії нового типу коронавірусу в місті Ухань (провінція Хубей, КНР), де від пневмонії вже загинуло близько 200 осіб, Міністерство охорони здоров`я Малайзії вводить додаткові заходи санітарно-епідеміологічного контролю для осіб, які прибувають до країни", - йдеться в ньому.

Зазначається, щ в міжнародних аеропортах Малайзії використовують теплові сканери з метою виявлення захворювання серед приїжджих, а також на пунктах перетину кордону та в медичних закладах працює команда з питань оперативного реагування.

Згідно з даними ВООЗ, новий тип вірусу був поширений морепродуктами та продуктами тваринного походження.

За даними МОЗ Малайзії, станом на 20 січня 2020 року випадків нового коронавірусу в країні не виявлено.

У посольстві рекомендують українцям, які перебувають у Малайзії, стежити за оперативними повідомленнями ЗМІ, чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади.

У випадку надзвичайної ситуації невідкладно телефонувати на "гарячу лінію" посольства: +60167484123

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї різко зросла кылькысть заражень новим вірусом.

Тим часом, Сінгапур і Гонконг вже перевіряють всіх пасажирів, що прибувають з Уханя.

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