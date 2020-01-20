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  • В Китае резко выросло число заражений новым вирусом: 9 человек в критическом состоянии
20 января 2020, понедельник, 08:51 79
Азия 2020-01-20T10:45:02+02:00
Українські Новини
В Китае резко выросло число заражений новым вирусом: 9 человек в критическом состоянии

В Китае резко выросло число заражений новым вирусом: 9 человек в критическом состоянии

Валерия Драгомирова
Вирус, Ухань, Вспышка вируса, Китай
Вирус. Фото: pixabay
Вирус. Фото: pixabay

В Китае резко выросло число заражений новым вирусом, вспышку которого зафиксировали в Ухане. Медики зарегистрировали 198 подтвержденных случаев инфицирования. Об этом сообщает "DW" со ссылкой на агентство dpa.

Таинственное заболевание унесло жизни уже трех человек, заявили в муниципальном комитете по здравоохранению в городе Ухань.

В настоящий момент 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, еще 170 находятся на лечении. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Еще 126 пациентов заразились легкой формой заболевания.

Кроме того, случаи заболевания впервые были обнаружены за пределами Уханя. Известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня. Все они ранее побывали в Ухане.

До 19 января власти Китая сообщали лишь о 60 подтвержденных случаях заражения новым вирусом. Однако исследователи Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона считают, что число людей, заразившихся этим вирусом, уже превышает 1700 человек.


Как сообщали Українські Новини, о вспышке вируса в Ухане начали говорить еще в начале января. Медики говорили, что это вирусная пневмония. Однако не смогли определить, с чем связана эта вспышка болезни. 

Кроме того, Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя.

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