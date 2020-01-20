Военнослужащий застрелился в здании ЦИКа в Киеве

Военнослужащий, работник управления государственной охраны застрелился в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. Согласно сообщению, работник управления государственной охраны 1995 года рождения покончил жизнь самоубийством в 18:20 в понедельник. Он выстрелил из табельного пистолета себе в голову. Мотивы совершенного выясняются. Как сообщали Українськi Новини, в октябре полицейский застрелился во время несения службы в Ровно. В мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство. Тем временем, австралийская компания будет бороться с самоубийствами в Украине.