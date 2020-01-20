Военнослужащий застрелился в здании ЦИКа в Киеве

Военнослужащий, работник управления государственной охраны застрелился в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, работник управления государственной охраны 1995 года рождения покончил жизнь самоубийством в 18:20 в понедельник.

Он выстрелил из табельного пистолета себе в голову.

Мотивы совершенного выясняются.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре полицейский застрелился во время несения службы в Ровно.

В мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство.

Тем временем, австралийская компания будет бороться с самоубийствами в Украине.