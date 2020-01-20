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20 января 2020, понедельник, 20:04 75
Общество 2020-01-20T20:04:52+02:00
Українські Новини
Военнослужащий застрелился в здании ЦИКа в Киеве

Военнослужащий застрелился в здании ЦИКа в Киеве

Влада Билоус
Влада Билоус
Самоубийство, ЦИК, Киев, Происшествия

Военнослужащий, работник управления государственной охраны застрелился в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, работник управления государственной охраны 1995 года рождения покончил жизнь самоубийством в 18:20 в понедельник.

Он выстрелил из табельного пистолета себе в голову.

Мотивы совершенного выясняются.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре полицейский застрелился во время несения службы в Ровно.

В мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство.

Тем временем, австралийская компания будет бороться с самоубийствами в Украине.

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