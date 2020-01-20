Офис генпрокурора открыл 14 дел по показаниям освобожденных пленных

Офис генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по показаниям освобожденных пленных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сказано в нем.

Отмечается, что в своих показаниях освобожденные пленные сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" и их пособников.

Указано, что обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лица, их совершившие, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины представителями власти России, должностными лицами Вооруженных сил РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР", а также совершения ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

На данный момент уже установлено 160 мест ограничения свободы на временно оккупированной территории Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, 29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан. Освобожденным из плена украинским военнослужащим были вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Ранее Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.