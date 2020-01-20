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20 января 2020, понедельник, 19:07 25
Судебная власть 2020-01-20T19:11:34+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора открыл 14 дел по показаниям освобожденных пленных

Офис генпрокурора открыл 14 дел по показаниям освобожденных пленных

Ярина Вацяк
Показания, обмен пленными, Новости ДНР, Новости ЛНР, Освобождение пленных

Офис генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по показаниям освобожденных пленных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сказано в нем.

Отмечается, что в своих показаниях освобожденные пленные сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" и их пособников.

Указано, что обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лица, их совершившие, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины представителями власти России, должностными лицами Вооруженных сил РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР", а также совершения ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

На данный момент уже установлено 160 мест ограничения свободы на временно оккупированной территории Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, 29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан. Освобожденным из плена украинским военнослужащим были вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Ранее Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.

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