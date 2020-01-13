Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена на Донбассе

Офис генерального прокурора начал допросы освобожденных из плена на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 29 декабря 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

На данный момент допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения.

Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления.

Отмечается, что по результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" норм международного гуманитарного права.

По данным пресс-службы, бывшие пленные рассказывают о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращением с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента опубликовал полный список освобожденных украинцев.

Ранее Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.