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13 января 2020, понедельник, 17:35 293
Судебная власть 2020-01-13T19:00:02+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена на Донбассе

Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена на Донбассе

Анна Рудык
Допрос, обмен пленными, Офис Генпрокурора
ГПУ
ГПУ

Офис генерального прокурора начал допросы освобожденных из плена на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 29 декабря 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

На данный момент допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения.

Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления.

Отмечается, что по результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" норм международного гуманитарного права.

По данным пресс-службы, бывшие пленные рассказывают о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращением с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента опубликовал полный список освобожденных украинцев.

Ранее Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.

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