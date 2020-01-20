Офіс генпрокурора відкрив 14 справ за показаннями звільнених полонених

Офіс генерального прокурора зареєстрував 14 кримінальних проваджень за показаннями звільнених полонених.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрували 14 кримінальних проваджень про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано в ньому.

Наголошується, що в своїх свідченнях звільнені полонені повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку представників незаконних збройних формувань самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" і їх пособників.

Зазначено, що обставини вчинення зареєстрованих злочинів і обличчя, їх що вчинили, будуть встановлюватися в межах об'єднаного кримінального провадження за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Росії, посадовими особами Збройних сил РФ, членами незаконних збройних організацій "ДНР" і "ЛНР", а також вчинення ними жорстокого поводження з цивільним населенням та військовополоненими.

На сьогодны вже встановлено 160 місць обмеження волі на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня внаслыдок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян. Звільненим з полону українським військовим були вручені відновлені особисті документи, що засвідчують перебування на військовій службі в Збройних силах України.

Раніше Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися пыд час обміну повертатися в ОРДЛО.