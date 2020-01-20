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20 січня 2020, понеділок, 19:07 9
Судова влада 2020-01-20T19:21:15+02:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора відкрив 14 справ за показаннями звільнених полонених

Офіс генпрокурора відкрив 14 справ за показаннями звільнених полонених

Ярина Вацяк
Обмін полоненими, Новини ДНР, Новини ЛНР, показання, Звільнення українських військовополенених

Офіс генерального прокурора зареєстрував 14 кримінальних проваджень за показаннями звільнених полонених.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрували 14 кримінальних проваджень про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано в ньому.

Наголошується, що в своїх свідченнях звільнені полонені повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку представників незаконних збройних формувань самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" і їх пособників.

Зазначено, що обставини вчинення зареєстрованих злочинів і обличчя, їх що вчинили, будуть встановлюватися в межах об'єднаного кримінального провадження за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Росії, посадовими особами Збройних сил РФ, членами незаконних збройних організацій "ДНР" і "ЛНР", а також вчинення ними жорстокого поводження з цивільним населенням та військовополоненими.

На сьогодны вже встановлено 160 місць обмеження волі на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня внаслыдок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян. Звільненим з полону українським військовим були вручені відновлені особисті документи, що засвідчують перебування на військовій службі в Збройних силах України.

Раніше Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися пыд час обміну повертатися в ОРДЛО.

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