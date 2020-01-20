Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ

Президент Володимир Зеленський обговорив з представником Президента Ірану Мохаммадом Эслами питання передачі Україні "чорних ящиків" збитого в Тегерані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

В понеділок Зеленський зустрівся з Есламі, який прибув до Києва для обговорення деталей розслідування катастрофи літака МАУ.

Президент обговорив зі спеціальним представником Президента Ірану питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака.

Він підкреслив, що Україна має необхідні технічні можливості і досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи.

Очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки "чорних ящиків". Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернуті в Україну.

Також співрозмовники обговорили питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі і питання створення спільної слідчої групи.

Присутній на зустрічі генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що потрібно забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.

Президент констатував, що в питанні з'ясування обставин трагедії іранська сторона дотримувалася більшості домовленостей.

Він зазначив, що мова йде про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидкої ідентифікації тіл громадян України та їх повернення.

Глава держави окремо наголосив на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві попрощалися з загиблими при катастрофі літака МАУ пілотами.

Іран ідентифікував 169 тіл загиблих в результаті краху літака МАУ.

Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.