підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ
20 січня 2020, понеділок, 18:30 8
Політика 2020-01-20T18:30:32+02:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ

Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ

Влада Билоус
Влада Билоус
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран, Офіс президента, Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з представником Президента Ірану Мохаммадом Эслами питання передачі Україні "чорних ящиків" збитого в Тегерані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

В понеділок Зеленський зустрівся з Есламі, який прибув до Києва для обговорення деталей розслідування катастрофи літака МАУ.

Президент обговорив зі спеціальним представником Президента Ірану питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака.

Він підкреслив, що Україна має необхідні технічні можливості і досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи.

Очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки "чорних ящиків". Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернуті в Україну.

Також співрозмовники обговорили питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі і питання створення спільної слідчої групи.

Присутній на зустрічі генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що потрібно забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.

Президент констатував, що в питанні з'ясування обставин трагедії іранська сторона дотримувалася більшості домовленостей.

Він зазначив, що мова йде про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидкої ідентифікації тіл громадян України та їх повернення.

Глава держави окремо наголосив на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві попрощалися з загиблими при катастрофі літака МАУ пілотами.

Іран ідентифікував 169 тіл загиблих в результаті краху літака МАУ.

Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

Більше новин про: Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані Іран Офіс президента Президент Володимир Зеленський

На Микитася знову одягли електронний браслет
Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклики на допити, - адвокат Головань
Новини
Fake-news в дії: Дніпропетровська ОДА пояснила, чому інформація про підрядника в аеропорту "Дніпро" є фейком 19:37
Офіс генпрокурора відкрив 14 справ за показаннями звільнених полонених 19:07
Кодування супутникового сигналу: майже 4 мільйони сімей втратять телевізійні програми 18:47
Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ 18:30
Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката Януковича та екс-СБУшник 18:27
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
В аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасували і шість затримуються 10:24
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський 11:32
більше новин
Правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok