Объем и размер субсидий в прошлом году уменьшился

В 2019 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 21,8% до 2 114,7 млн гривен по сравнению с 2018 годом. В то же время АМКУ рекомендует поставщикам тепла снизить цены на отопление и горячую воду для населения.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 529,7 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 585 млн гривен (1 860,2 млн гривен и 843,8 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в декабре 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,4% и составил 638,7 гривен.

Всего в 2019 году за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 4 353,7 тыс. домохозяйств, что на 41,7% меньше по сравнению с 2018 годом (из них на городские населенные пункты приходится 64,5% обращений).

В декабре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 283,6 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, украинцам снизили тарифы на отопление и стало известно, сколько придется платить.

Тем временем Гончарук заяивл, что платежки на тепло и горячую воду для украинцев снижены до 30%.