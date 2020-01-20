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20 января 2020, понедельник, 16:50 20
Президент 2020-01-20T17:11:35+02:00
Українські Новини
Офис Президента отключил комментарии в YouTube и Instagram "из-за рекламы и ботов"

Офис Президента отключил комментарии в YouTube и Instagram "из-за рекламы и ботов"

Ярина Вацяк
Офис президента, Комментарии, YouTube, Instagram, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Офис Президента Владимира Зеленского на официальных страницах в YouTube и Instagram выключил возможность комментариев. Ранее подобную практику отключения комментариев применяли под обращением президента РФ Владимира Путина российские каналы.

Такие действия в ОПУ объяснили многочисленной рекламой, а также атаками ботов, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ Офиса Президента.

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса Президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube. В то же время возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", - заявили в пресс-служба ОП.

Ранее представители команды президента заявляли, что не нуждаются в посредничестве журналистов в общении с обществом. Владимир Зеленский неоднократно подвергался критике за отношения представителей его команды к СМИ.

Как сообщали Українські Новини, "слуги народа" хотят законодательно закрепить требование к журналистам придерживаться Кодекса этики.

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