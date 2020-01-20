Офіс Президента відключив коментарі в YouTube і Instagram "через рекламу і ботів"

Офіс Президента Володимира Зеленського на офіційних сторінках в YouTube і Instagram вимкнув можливість коментарів. Раніше подібну практику відключення коментарів застосовували під зверненням президента РФ Володимира Путіна російські канали.

Такі дії в ОПУ пояснили численною рекламою, а також атаками ботів, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь Офісу Президента.

"У зв’язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Іnstagram і YouTube. В той же час можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв’язку була, є і залишається на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook, так само як і на особистих сторінках президента України Володимира Зеленського", – заявили у прес-службі ОП.

Раніше представники команди президента заявляли, що не потребують посередництва журналістів у спілкуванні з суспільством. Володимир Зеленський неодноразово піддавався критиці за відносини представників його команди до ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, "слуги народу" хочуть законодавчо закріпити вимога до журналістів дотримуватися Кодексу етики.