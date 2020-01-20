підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
20 січня 2020, понеділок, 16:51 36
Президент 2020-01-20T19:00:03+02:00
Українські Новини
Офіс Президента відключив коментарі в YouTube і Instagram "через рекламу і ботів"

Офіс Президента відключив коментарі в YouTube і Instagram "через рекламу і ботів"

Ярина Вацяк
Офіс президента, Коментар, YouTube, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Офіс Президента Володимира Зеленського на офіційних сторінках в YouTube і Instagram вимкнув можливість коментарів. Раніше подібну практику відключення коментарів застосовували під зверненням президента РФ Володимира Путіна російські канали.

Такі дії в ОПУ пояснили численною рекламою, а також атаками ботів, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь Офісу Президента.

"У зв’язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Іnstagram і YouTube. В той же час можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв’язку була, є і залишається на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook, так само як і на особистих сторінках президента України Володимира Зеленського", – заявили у прес-службі ОП.

Раніше представники команди президента заявляли, що не потребують посередництва журналістів у спілкуванні з суспільством. Володимир Зеленський неодноразово піддавався критиці за відносини представників його команди до ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, "слуги народу" хочуть законодавчо закріпити вимога до журналістів дотримуватися Кодексу етики.

Більше новин про: Офіс президента Коментар YouTube Володимир Зеленський

На Микитася знову одягли електронний браслет
Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклики на допити, - адвокат Головань
Новини
Fake-news в дії: Дніпропетровська ОДА пояснила, чому інформація про підрядника в аеропорту "Дніпро" є фейком 19:37
Офіс генпрокурора відкрив 14 справ за показаннями звільнених полонених 19:07
Кодування супутникового сигналу: майже 4 мільйони сімей втратять телевізійні програми 18:47
Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ 18:30
Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката Януковича та екс-СБУшник 18:27
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
В аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасували і шість затримуються 10:24
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський 11:32
більше новин
Правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok