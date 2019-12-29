"Слуги народа" хотят законодательно закрепить требование к журналистам придерживаться Кодекса этики

11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги Народа" предлагают законодательно закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию

Об этом говорится в законопроекте "О медиа", который зарегистрирован в парламенте 27 декабря под №2693.

В переходных положениях предусмотрено внесение изменений в закон о "Государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов", в частности внести туда статью о правах и обязанностях журналиста.

И в этой статье предусматривается, что должен придерживаться требований Кодекса этики украинского журналиста.

В тексте закона больше кодекс с таким названием не упоминается, но указывается, что органы совместного регулирования принимают кодексы, которые определяют требования к распространению информации и медиа должны добровольно взять на себя обязательство придерживаться этих кодексов.

К полномочиям таких органов относится принятие таких кодексов, а также обеспечение механизма предоставления экспертных выводов относительно распространения информации, в случаях найденных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания нарушений.

А именно совместный орган создает экспертные коллегии и представляет их персональный состав на утверждение Нацсовета.

Законопроект не содержит четких требований к составу органа совместного регулирования.

Предлагается определить, что он создается на основании заявления одного или нескольких лицензированных субъектов медиа, которое утверждает Нацсовет и затем медиа в течение 30 дней подают заявку на участие в рабочей группе по созданию этого органа и Нацсовет может отказать в участии тем медиа, которые не имеют лицензии ил не зарегистрированы.

Рабочая группа в течение 3 месяцев разрабатывает устав совместного органа.

Что касается кодексов, то они должны приниматься рабочими группами, которое создает правление совместного органа из членов этого совместного органа и представителей Нацсовета, которые должны составлять не менее трети персонального состава рабочей группы.

Авторы законопроекта – депутаты Рады Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизаветап Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Циба.

Как сообщали Українськi Новини, ранее власти, в том числе и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону.

НСЖУ выступил против таких инициатив, а Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека предостерегла власти от ограничений свободы слова в связи с законом о дезинформации.