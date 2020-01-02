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02 января 2020, четверг, 19:18 188
Мир 2020-01-02T21:00:03+02:00
Українські Новини
Госканалы РФ отключили лайки и комментарии под новогодним поздравлением Путина

Госканалы РФ отключили лайки и комментарии под новогодним поздравлением Путина

Анна Рудык
новогоднее поздравление, поздравление президента, Владимир Путин
Пресс-конференция Путина. Скриншот трансляции
Пресс-конференция Путина. Скриншот трансляции

Под новогодним обращением президента России Владимира Путина государственные телеканалы РФ "Первый канал" и "Россия 24" заблокировали лайки и комментарии. Об этом пишет "Медуза".

Так, сообщается, что первым на это обратил внимание российский журналист "Эха Москвы" Александр Плющев.

"В YouTube есть несколько роликов с новогодним обращением Путина. У того из них, что имеет больше просмотров (1,8 млн на данный момент (вечер 1 января) - на канале "Россия 24" - отображение количества лайков и дизлайков выключено", - написал Плющев в своем Telegram-канале .

Также издание сообщает, что на YouTube каналах не только "Россия 24", но и "Первого канала" отключили просмотр лайков и возможность комментировать видео. Авторизованные пользователи могут поставить лайк, но результат не будет отображаться.

А на YouTube-канале российского телеканала "НТВ" лайки под новогодним поздравлением Путина до сих пор доступны. 

Как сообщали Українські Новини, Песков заявил, что Путин сериал "Слуга народа" не смотрел и смотреть не будет.

Тем временем главный госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с президентом Украины в главной роли.

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