С начала года в Украине зарегистрировано почти 10 тысяч больных гриппом и ОРВИ

С начала 2020 года в Украине зарегистрировано больных гриппом и ОРВИ, однако введения дополнительных мер не планируется. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба.

В частности, показатель заболеваемости составляет 311, а интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне - 59,5 %.

"В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 3-ю неделю госпитализированы 141 человек, из них 115 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 50734 человека", - добавил чиновник.

Как сообщали Українські Новини, с начала октября в Украине от гриппа умерли 5 человек умерли.

С начала эпидемиологического сезона зарегистрировано два летальных случая от осложнений гриппа: 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.

Перед Новым годом в Украине гриппом заболело более 130 тысяч человек.