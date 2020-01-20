З початку року в Україні зареєстровано майже 10 тисяч хворих на грип і ГРВІ

З початку 2020 року в Україні зареєстровано хворих на грип та ГРВІ, однак введення додаткових заходів не планується. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба.

зокрема, показник захворюваності складає 311, а інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні - 59,5 %.

"У структурі захворюваності діти складають 58,3%, а на попередньому тижні - 60,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 29,2%: 2116 випадків, складає 39,6% від загальної кількості хворих дітей і 23,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що в медичні установи за 3 тиждень госпіталізовано 141 особа, з них 115 - діти.

"З початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 50734 людини", - додав чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, з початку жовтня в Україні від грипу померло 5 людей померли.

З початку епідеміологічного сезону зареєстровано два летальних випадки від ускладнень грипу: 31 грудня 2019 року та 3 січня 2020 року.

Перед Новим роком в Україні на грип захворіло понад 130 тисяч осіб.