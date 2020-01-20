Украина призывает председателя ОБСЕ финансово усилить миссию на Донбассе

Украина призывает председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эдди Раму усилить финансовым ресурсом специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с Рамой в Киеве, передают Українські Новини.

"Мы обсудили, какие дополнительные усилия украинская сторона ожидает от ОБСЕ, в первую очередь от СММ. Мы обратились с формальным прошением продолжить работу этой миссии, но не только продолжить, а усилить человеческим и финансовым потенциалом, чтобы она была ещё более эффективной, чем в предыдущие годы", - сказал он.

В свою очередь Рама поддержал украинскую инициативу.

"Я разделяю необходимость укрепить миссию, больше поддерживать сильным бюджетом,и убедиться, что она не только будет продолжать выполнять свою роль, но будет выполнять ее с большими возможностями", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в ОБСЕ заявили, что Украина нарушила "минские договоренности": СЦКК отрицает.



Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.