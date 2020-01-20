Україна закликає голову ОБСЄ фінансово посилити місію на Донбасі

Україна закликає голову Організації з безпеки і співробітництва в Європі, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Албанії Едді Раму посилити фінансовим ресурсом спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з Рамою в Києві, передають Українські Новини.

"Ми обговорили, які додаткові зусилля українська сторона очікує від ОБСЄ, в першу чергу від СММ. Ми звернулися з формальним проханням продовжити роботу цієї місії, але не тільки продовжити, а посилити людським і фінансовим потенціалом, щоб вона була ще більш ефективною, ніж у попередні роки", - сказав він.

У свою чергу Рама підтримав українську ініціативу.

"Я поділяю необхідність зміцнити місію, більше підтримувати сильним бюджетом,і переконатися, що вона не тільки буде продовжувати виконувати свою роль, але буде виконувати її з великими можливостями", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості": СЦКК заперечує.



Раніше на Донбасі ОБСЄ нарахувала 145 жертв і більше 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.