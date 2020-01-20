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20 января 2020, понедельник, 10:55 29
Экономика 2020-01-20T10:56:07+02:00
Українські Новини
Банки продолжают закрывать отделения

Банки продолжают закрывать отделения

Анна Рудык
банковские отделения, Банки Украины, Банки, Национальный банк Украины
Ощадбанк. Фото: prm.ua
Ощадбанк. Фото: prm.ua

В октябре-декабре 2019 года количество банковских отделений сократилось на 203 единицы до 8 002 отделений.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.

При этом в 2019 году в целом количество отделений банков сократилось на 507 с 8 509 отделений.

По состоянию на 1 января 2020 количество отделений банков составляло 8 002 единицы, на 1 октября 2019 года – 8 205 единиц, на 1 июля - 8 269 единиц, на 1 апреля - 8 449, тогда как на 1 января 2019  – 8 509 подразделений.

Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка - на 144 отделения, Приватбанка - на 46 отделений, Мегабанка и УкрСиббанка – по 7 отделений.

Наибольший прирост по количеству отделений показали: Альфа-банк (Украина) - 11 отделений, ПУМБ – 8 отделений, Аккордбанк –3 отделения.

Наибольшей региональной сетью в Украине обладают: Ощадбанк – 2 327 отделений, Приватбанк – 1 928, "Райффайзен Банк Аваль" - 496, УкрСиббанк – 284, Альфа-банк (Украина) – 257, Укргазбанк – 250.

Как сообщали Українські Новини, иностранным компаниям разрешили открывать счета в украинских банках.

Также в декабре население "сбрасывало" дешевеющий доллар.

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