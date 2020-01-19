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19 января 2020, воскресенье, 20:43 140
Внешняя политика 2020-01-19T20:52:40+02:00
Українські Новини
Данилов заявил о напряженных переговорах с Ираном из-за журналистов

Данилов заявил о напряженных переговорах с Ираном из-за журналистов

Ярина Вацяк
Украина-Иран, Авиакатастрофа, Алексей Данилов, Черные ящики, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о напряженных переговорах с иранской стороной по возвращению "черных ящиков" и призвал СМИ использовать официальную информацию при освещении этой темы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что украинские органы власти будут предоставлять информацию в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной.

Данилов отметил, что информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы и распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина заявляла, что ожидает от Ирана передачи "черных ящиков".

19 января борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине.

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