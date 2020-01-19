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19 января 2020, воскресенье, 22:52 53
Кабмин 2020-01-19T23:22:03+02:00
Українські Новини
Много негодяев и подонков работает в органах государственной власти, - Гончарук

Много негодяев и подонков работает в органах государственной власти, - Гончарук

Ярина Вацяк
Коррупция, борьба с коррупцией, прослушка Гончарука, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Скриншот
Алексей Гончарук. Скриншот "Украина 24"

Премьер-министр Алексей Гончарук после обнародования прослушивания его разговора заявил, что в Украине уже побороли коррупцию на самом высоком уровне, однако в органах государственной власти еще много негодяев и подонков.

Об этом Гончарук сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас впервые в истории на самом высоком уровне нет коррупции. Конечно, большая система. Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работает в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись. Но огромное количество этих людей сейчас живет в огромном дискомфорте. Они либо уже потеряли, либо потеряют свои коррупционные потоки", - сказал он.

На уточнение журналиста о цифрах коррупционных схем Гончарук отметил, что это миллионы долларов в день. Среди схем, на которых отмывали такие суммы Гончарук назвал игровые автоматы, нелегальные АЗС, нелегальный вывоз древесины и контрабанда.

Гончарук считает, что именно борьба с коррупцией в этих сферах и привела к большому количеству врагов, "которые хотят посеять раздор".

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет дать еще один шанс правительству Алексея Гончарука, который 17 января заявил, что подал заявление об отставке главе государства.

СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ.

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