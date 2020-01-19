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19 января 2020, воскресенье, 16:56 12
Внешняя политика 2020-01-19T16:57:37+02:00
Українські Новини
Украина намерена добиваться наказания виновных в крушении самолета МАУ, - Данилов

Украина намерена добиваться наказания виновных в крушении самолета МАУ, - Данилов

Таня Войтюк
Иран, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Тегеран, СНБО, МАУ
Тела погибших вернули в Украину. Фото: Офис Президента
Тела погибших вернули в Украину. Фото: Офис Президента

В то время как борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине, она также намерена добиться наказания виновных в крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшего 8 января крушение неподалеку Тегерана (Иран).

Об этом сообщил в социальной сети Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передают Українські Новини.

"Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, которые погибли в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю. Но сегодня у нас есть возможность достойно попрощаться с ними на родной земле… Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", - написал он.

Самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана с телами 11 погибших украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, 11 января, до окончания работы международной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

Тем временем Иран пытается самостоятельно изучить "черные ящики" потерпевшего крушение самолета МАУ.

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Борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине
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