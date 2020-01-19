Іран не відправить "чорні скрині" в Україну, а вивчить їх самостійно

У той час як борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні, Іран прийняв рішення самостійно вивчити "чорні скрині" літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), потерпілого 8 січня аварії неподалік Тегерана.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, передають Українські Новини.

Наголошується, що Іран намагається проаналізувати "чорні скрині" українського авіалайнера, про що повідомило державне інформаційне агентство IRNA, в неділю, спростувавши повідомлення про те, що було прийнято рішення відправити рекордери літака в Україну.

"Ми намагаємося прочитати "чорні скрині" тут, в Ірані. В іншому випадку ми можемо вибрати Україну і Францію, але поки що не ухвалено рішення відправити їх в іншу країну", - сказав директор з розслідування авіаційних подій у Іранської організації цивільної авіації Хасан Резаифар.

Іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim заявило в суботу, 18 січня, що "чорні скрині" вирушають в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна заявляла, що очікує від Ірану передачі "чорних скрині".

11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР помилково збили літак авіакомпанії МАУ.