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19 января 2020, воскресенье, 13:30 164
Общество 2020-01-19T13:36:40+02:00
Українські Новини
У жителей Киева из кранов течет освященная вода, - Киевводоканал

У жителей Киева из кранов течет освященная вода, - Киевводоканал

Ярина Вацяк
Священник, Традиции, Киевводоканал, Вода, Посвящение, Крещение
Цистерны с освященной водой в Киеве. Фото: Киевводоканал
Цистерны с освященной водой в Киеве. Фото: Киевводоканал

Сегодня, 19 января, когда христиане восточного обряда празднуют Крещение, в Киеве из всех кранов течет освященная вода.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевводоканал"

"В канун Крещения на Деснянской водопроводной станции Преосвященнейший Лаврентий, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии и прот. Петро Ландвитович, настоятель храма Бл. князя Ярослава Мудрого (тепла София) совершили чин великого освящения. Также в Навечерие Богоявления Отец Богдан Николин совершил Чин освящение воды на Днепровский водопроводной станции Киевводоканала. Обе станции поставляют воду в 100% киевских домов, отныне она освященная", - говорится в нем.

Кроме того, на Крещение всех желающих приглашают набрать освященной воды из автоцистерн, по адресам:

  • с 8:30 - Собор София Киевская (ул. Владимирская, 24),
  • с 9:00 - Церковь первоверховных апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14),
  • с 10:00 - ж/м Оболонь (ул. Приречная, 5а),
  • с 14.00 - в Гидропарке (у храма).

Как сообщали Українські Новини, крещенские купания в Киеве начали еще до рассвета.

В Киеве официально разрешено купаться в четырех районах. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест.

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