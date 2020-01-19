У жителей Киева из кранов течет освященная вода, - Киевводоканал

Сегодня, 19 января, когда христиане восточного обряда празднуют Крещение, в Киеве из всех кранов течет освященная вода. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевводоканал" "В канун Крещения на Деснянской водопроводной станции Преосвященнейший Лаврентий, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии и прот. Петро Ландвитович, настоятель храма Бл. князя Ярослава Мудрого (тепла София) совершили чин великого освящения. Также в Навечерие Богоявления Отец Богдан Николин совершил Чин освящение воды на Днепровский водопроводной станции Киевводоканала. Обе станции поставляют воду в 100% киевских домов, отныне она освященная", - говорится в нем. Кроме того, на Крещение всех желающих приглашают набрать освященной воды из автоцистерн, по адресам: с 8:30 - Собор София Киевская (ул. Владимирская, 24), с 9:00 - Церковь первоверховных апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14), с 10:00 - ж\/м Оболонь (ул. Приречная, 5а), с 14.00 - в Гидропарке (у храма). Как сообщали Українські Новини, крещенские купания в Киеве начали еще до рассвета. В Киеве официально разрешено купаться в четырех районах. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест.