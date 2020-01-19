Во Франции арестовали 59 протестующих: силовики применили слезоточивый газ

В субботу, 18 января, во Франции полиция арестовала 59 человек в ходе протестов против пенсионной реформы. Как сообщил НВ со ссылкой на французский телеканал BFM. Как сообщается, на бульваре Ришар-Ленуар часть колонны протестующих отклонилась от согласованного с местными властями маршрута, при этом некоторые демонстранты начали поджигать урны и выброшенные новогодние елки. Для того, чтобы угомонить радикально настроенных протестующих, стражи порядка применили слезоточивый газ, после чего осуществили задержания. За день до этого, 17 января, в Париже около 30 противников президента Франции Эммануэля Макрона пытались попасть в театр Bouffes du Nord, где французский лидер смотрел спектакль вместе с женой Брижит. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=uOlooTYFXl4" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, 17 января в Париже туристы не смогли попасть в Лувр из-за протестов. Привилегии для работников отдельных отраслей планируется упразднить. Кроме того, власти намерены увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, что вызывает особые споры. Правительство рассчитывает принять планы реформы 22 января. Ранее в Париже балерины протестовали Макрону с помощью танца "Лебединого озера".