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  • У Франції заарештували 59 протестувальників: силовики застосували сльозогінний газ
19 січня 2020, неділя, 13:01 15
Європа 2020-01-19T13:21:06+02:00
Українські Новини
У Франції заарештували 59 протестувальників: силовики застосували сльозогінний газ

У Франції заарештували 59 протестувальників: силовики застосували сльозогінний газ

Ярина Вацяк
Париж, пенсійна реформа, Франція, протести у Франції

У суботу, 18 січня, у Франції поліція заарештувала 59 осіб під час протестів проти пенсійної реформи.

Як повідомив НВ з посиланням на французький телеканал BFM.

Як повідомляється, на бульварі Рішар-Ленуар частина колони протестувальників відхилилася від погодженого з місцевою владою маршруту, при цьому деякі демонстранти почали підпалювати урни і викинуті новорічні ялинки.

Для того, щоб вгамувати радикально налаштованих протестувальників, правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого здійснили затримання.

За день до цього, 17 січня, у Парижі близько 30 супротивників президента Франції Еммануеля Макрона намагалися потрапити в театр Bouffes du Nord, де французький лідер дивився виставу разом з дружиною Бріжит.

Як повідомляли Українські Новини, 17 січня в Парижі туристи не змогли потрапити в Лувр через протести.

Привілеї для працівників окремих галузей планується скасувати. Крім того, влада має намір збільшити пенсійний вік з 62 до 64 років, що викликає особливі суперечки. Уряд розраховує прийняти плани реформи 22 січня.

Раніше в Парижі балерини протестували Макрону з допомогою танцю "Лебединого озера".

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