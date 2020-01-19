У Франції заарештували 59 протестувальників: силовики застосували сльозогінний газ

У суботу, 18 січня, у Франції поліція заарештувала 59 осіб під час протестів проти пенсійної реформи. Як повідомив НВ з посиланням на французький телеканал BFM. Як повідомляється, на бульварі Рішар-Ленуар частина колони протестувальників відхилилася від погодженого з місцевою владою маршруту, при цьому деякі демонстранти почали підпалювати урни і викинуті новорічні ялинки. Для того, щоб вгамувати радикально налаштованих протестувальників, правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого здійснили затримання. За день до цього, 17 січня, у Парижі близько 30 супротивників президента Франції Еммануеля Макрона намагалися потрапити в театр Bouffes du Nord, де французький лідер дивився виставу разом з дружиною Бріжит. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=uOlooTYFXl4" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, 17 січня в Парижі туристи не змогли потрапити в Лувр через протести. Привілеї для працівників окремих галузей планується скасувати. Крім того, влада має намір збільшити пенсійний вік з 62 до 64 років, що викликає особливі суперечки. Уряд розраховує прийняти плани реформи 22 січня. Раніше в Парижі балерини протестували Макрону з допомогою танцю "Лебединого озера".