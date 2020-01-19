У Франції заарештували 59 протестувальників: силовики застосували сльозогінний газ

У суботу, 18 січня, у Франції поліція заарештувала 59 осіб під час протестів проти пенсійної реформи.

Як повідомив НВ з посиланням на французький телеканал BFM.

Як повідомляється, на бульварі Рішар-Ленуар частина колони протестувальників відхилилася від погодженого з місцевою владою маршруту, при цьому деякі демонстранти почали підпалювати урни і викинуті новорічні ялинки.

Для того, щоб вгамувати радикально налаштованих протестувальників, правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого здійснили затримання.

За день до цього, 17 січня, у Парижі близько 30 супротивників президента Франції Еммануеля Макрона намагалися потрапити в театр Bouffes du Nord, де французький лідер дивився виставу разом з дружиною Бріжит.

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Як повідомляли Українські Новини, 17 січня в Парижі туристи не змогли потрапити в Лувр через протести.

Привілеї для працівників окремих галузей планується скасувати. Крім того, влада має намір збільшити пенсійний вік з 62 до 64 років, що викликає особливі суперечки. Уряд розраховує прийняти плани реформи 22 січня.

Раніше в Парижі балерини протестували Макрону з допомогою танцю "Лебединого озера".