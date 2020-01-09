Франция протестует: в знак сопротивления пенсионной реформе Макрона вся страна перестала работать

9 января во Франции из-за массовых митингов против пенсионной реформы Эммануэля Макрона, приостановили работу по всей стране. Об этом передает Deutsche Welle.

В частности, работу приостановили железнодорожники, учителя, врачи, адвокаты, последовавшие призыву профсоюзов.

Председатель профсоюзного объединения CGT Филипп Мартине в эфире радиостанции Europe 1 заявил о "честной борьбе" против "плохой" реформы. По его словам, на 9 января во Франции запланированы более 200 манифестаций. В частности, протестный марш проходит в Париже. Кроме того, организованы акции в Марселе, Бордо, Рене.

Протестные акции продолжаются 36-й день подряд. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект пенсионной реформы. Правительство хочет объединить сложную систему, которая, помимо общей пенсии, предусматривает специальные меры для 42 секторов.

Привилегии для работников отдельных отраслей планируется упразднить. Кроме того, власти намерены увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, что вызывает особые споры. Правительство рассчитывает принять планы реформы 22 января.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Париже балерины протестовали Макрону с помощью танца "Лебединого озера".

Также во время встречи Нормандской четверки активистки Femen обнажились перед Елисейским дворцом и пытались прорваться на встречу.