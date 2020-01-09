подписаться на рассылку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Политика мира
  • Франция протестует: в знак сопротивления пенсионной реформе Макрона вся страна перестала работать
09 января 2020, четверг, 16:47 53
Политика мира 2020-01-09T16:47:25+02:00
Українські Новини
Франция протестует: в знак сопротивления пенсионной реформе Макрона вся страна перестала работать

Франция протестует: в знак сопротивления пенсионной реформе Макрона вся страна перестала работать

Елизавета Кесельман
Франция, Париж, Протесты, Протесты во Франции, Пенсионная реформа, Эммануэль Макрон
Франция.Фото: pixabay
Франция.Фото: pixabay

9 января во Франции из-за массовых митингов против пенсионной реформы Эммануэля Макрона, приостановили работу по всей стране. Об этом передает Deutsche Welle.

В частности, работу приостановили железнодорожники, учителя, врачи, адвокаты, последовавшие призыву профсоюзов.

Председатель профсоюзного объединения CGT Филипп Мартине в эфире радиостанции Europe 1 заявил о "честной борьбе" против "плохой" реформы. По его словам, на 9 января во Франции запланированы более 200 манифестаций. В частности, протестный марш проходит в Париже. Кроме того, организованы акции в Марселе, Бордо, Рене.

Протестные акции продолжаются 36-й день подряд. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект пенсионной реформы. Правительство хочет объединить сложную систему, которая, помимо общей пенсии, предусматривает специальные меры для 42 секторов.

Привилегии для работников отдельных отраслей планируется упразднить. Кроме того, власти намерены увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, что вызывает особые споры. Правительство рассчитывает принять планы реформы 22 января.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Париже балерины протестовали Макрону с помощью танца "Лебединого озера".

Также во время встречи Нормандской четверки активистки Femen обнажились перед Елисейским дворцом и пытались прорваться на встречу. 

Больше новостей о: Франция Париж Протесты Протесты во Франции Пенсионная реформа Эммануэль Макрон

Новости
Нацсовет по телевидению оштрафовал телеканал "Наш" на 105,6 тыс. гривен из-за высказываний Азарова в передаче "Гордон" 17:36
ГБР не допрашивало Порошенко в четверг 17:33
На родине жены Трампа сожгли до тла его деревянную статую 17:27
Подземный переход. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Пьяный водитель в Киеве врезался в филармонию 17:22
В 2019 продукты и образование подорожали, а коммуналка и одежда упали в цене 17:20
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok