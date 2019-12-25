Забастовки по французски: в Париже танцоры протестовали Макрону с помощью "Лебединого озера"

В Париже танцоры балета вышли на решительную забастовку против пенсионной реформы Эмманюэлем Макроном. Они станцевали "Лебединое озеро". Об этом передает Euronews.

Отмечается, что на ступеньках Оперы Гарнье балерины исполнили произведение из "Лебединого озера" в знак протеста против реформы, которая запретит им выходить на пенсию, как раньше, в 42 года. На здании вывесили плакаты с надписью "Культура в опасности".

"Мы начинаем классический танец в возрасте 8 лет. До позднего подросткового возраста мы получаем травмы, которые повторяются. Как только вы достигнете 42-летнего возраста, вы уже страдаете от артрита, стрессовых переломов, грыж. Трудно поддерживать уровень совершенства до 42 лет, но к 64 кажется невозможным", — рассказала балерина Элоиза Жоквиль.

Забастовка против реформы продолжается 20-й день. Танцоры бастуют вместе с другими сотрудниками общественного сектора, включая сотрудников "Комеди Франсез". Десятки шоу были отменены.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в протестах по Франции приняли участие 80 тысяч человек, которые раскритиковал Эмануэль Макрон.

Также во время встречи Нормандской четверки активистки Femen обнажились перед Елисейским дворцом и пытались прорваться на встречу.