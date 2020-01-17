подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Мона Лиза страйкует: в Париже туристы не смогли попасть в Лувр из-за протестов
17 января 2020, пятница, 20:44 46
Европа 2020-01-17T20:45:15+02:00
Українські Новини
Мона Лиза страйкует: в Париже туристы не смогли попасть в Лувр из-за протестов

Мона Лиза страйкует: в Париже туристы не смогли попасть в Лувр из-за протестов

Таня Войтюк
Протесты, Франция, Пенсионная реформа, Эммануэль Макрон, Лувр
Лувр. Фото: wmuseum
Лувр. Фото: wmuseum

Во Франции продолжаются протесты из-за пенсионной реформы, туристы не смогли попасть в Лувр, ведь протестующие заблокировали вход.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что в Париже туристы не смогли попасть в Лувр из-за протестов, сотрудники музея присоединились к забастовке против пенсионной реформы и вместе с другими протестующими заблокировали вход.

"Люди в очереди перед музеем выражали возмущение такими действиями, но работники Лувра сообщили, что стоимость билетов им полностью возместят", - говорится в сообщении.

Добавим, что в музее сообщили, что 17 января была закрыта также выставка к 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи. Некоторые из протестующих выкрикивал: "Мона Лиза бастует, Леонардо бастует".

Радикальная пенсионная реформа - одна из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий - у французов останется право выхода на пенсию в 62 года, но для получения полной пенсии им придется проработать минимум до 64 лет. 

Как сообщали Українські Новини, ранее в Париже балерины протестовали Макрону с помощью танца "Лебединого озера".

Также во время встречи Нормандской четверки активистки Femen обнажились перед Елисейским дворцом и пытались прорваться на встречу. 

Больше новостей о: Протесты Франция Пенсионная реформа Эммануэль Макрон Лувр

Из-за протестов в Иране власти вывели на улицы доп...
Франция протестует: в знак сопротивления пенсионно...
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пен...
Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Сирии...
Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат
СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ
Новости
Зеленский. Скриншот: Офис Президента
Зеленский поручил Гончаруку заменить "слабые места" в Кабмине 21:28
В Киеве обнаружили антисанитарный подпольный детский сад 21:14
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба ОП
Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики 21:05
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
Похолодает до -8 и накроют туманы: прогноз погоды в Украине в субботу 21:00 Карта
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов 14:09
Соросята-реформаторы ухандохали экономику, - Гончарук на прослушке рассказывает об оценке падения ВВП в 4 квартале 22:38
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
больше новостей
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok