Мона Лиза страйкует: в Париже туристы не смогли попасть в Лувр из-за протестов

Во Франции продолжаются протесты из-за пенсионной реформы, туристы не смогли попасть в Лувр, ведь протестующие заблокировали вход.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что в Париже туристы не смогли попасть в Лувр из-за протестов, сотрудники музея присоединились к забастовке против пенсионной реформы и вместе с другими протестующими заблокировали вход.

"Люди в очереди перед музеем выражали возмущение такими действиями, но работники Лувра сообщили, что стоимость билетов им полностью возместят", - говорится в сообщении.

Добавим, что в музее сообщили, что 17 января была закрыта также выставка к 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи. Некоторые из протестующих выкрикивал: "Мона Лиза бастует, Леонардо бастует".

Радикальная пенсионная реформа - одна из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий - у французов останется право выхода на пенсию в 62 года, но для получения полной пенсии им придется проработать минимум до 64 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Париже балерины протестовали Макрону с помощью танца "Лебединого озера".

Также во время встречи Нормандской четверки активистки Femen обнажились перед Елисейским дворцом и пытались прорваться на встречу.