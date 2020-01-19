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19 января 2020, воскресенье, 12:42 68
Политика мира 2020-01-19T15:59:11+02:00
Українські Новини
Трамп рассказал, как отслеживал последние секунды жизни иранского генерала Сулеймани

Трамп рассказал, как отслеживал последние секунды жизни иранского генерала Сулеймани

Ярина Вацяк
США-Иран, Иран, убийство генерала, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Сулеймани, Убийство Сулеймани

Президент США Дональд Трамп в подробностях рассказал об атаке американских беспилотников на аэропорт Багдада, в результате которой погиб иранский военачальник Касем Сулеймани.

Об этом в субботу сообщил телеканал CNN, в распоряжении которого оказалась аудиозапись речи главы государства на республиканском ужина по сбору средств на предвыборную кампанию, пишет "Голос Америки".

Трамп эмоционально воссоздал сцену ликвидации Сулеймани: президент наблюдал за ходом атаки, находясь в командном центре Белого дома.

Как сообщает CNN, президент выступил с речью в бальном зале в собственном клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, на западе Республиканской партии. В ходе мероприятия было собрано 10 млн долларов на кампанию по переизбранию Трампа в 2020 году и на нужды Национального комитета Республиканской партии.

Белый дом пока не комментировал сообщение телеканала.

Гибель Сулеймани 3 января в аэропорту Багдада побудила Иран нанести соответствующие ракетные удары против американских сил в Ираке несколько дней назад, и чуть не привело к войне между двумя странами.

"Они вместе, сэр", - так, по словам Трампа, к нему обратились представители Пентагона. "Сэр, им осталось 2 минуты и 11 секунд. Никаких эмоций. 2 минуты и 11 секунд жизни, сэр. Они в автомобиле, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8..." - рассказал президент. "Потом неожиданно - удар. Их нет, сэр. Прекращение связи", - добавил Трамп. "Я спросил, где этот человек? Это было последнее, что я о нем слышал", - сказал президент.

Этот рассказ стал подробным описанием того, при каких обстоятельствах Трамп отдал приказ о проведении атаки беспилотников. Действия президента были раскритикованы некоторыми законодателями, ведь ни сам Трамп, ни его советники не предоставили публичной информации в поддержку заявлений о том, что Сулеймани представлял непосредственную угрозу американской безопасности в регионе.

CNN уточняет, что во время записи президент не сказал о том, что Сулеймани представлял непосредственную угрозу. Трамп сказал, что Сулеймани "плохо говорил о нашей стране".

"Как долго мы должны слушать эту чушь? Сколько еще мы должны это слышать?" - сказал президент, согласно аудиозаписи.

Как сообщали Українські Новини, Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани

После чего Трамп заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".

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