Трамп розповів, як відстежував останні секунди життя іранського генерала Сулеймані

Президент США Дональд Трамп в подробицях розповів про атаку американських безпілотників на аеропорт Багдада, внаслідок якої загинув іранський воєначальник Касем Сулеймані.

Про це в суботу повідомив телеканал CNN, в розпорядженні якого опинився аудіозапис промови глави держави на республіканському вечері зі збору коштів на передвиборчу кампанію, пише "Голос Америки".

Трамп емоційно відтворив сцену ліквідації Сулеймані: президент спостерігав за ходом атаки, перебуваючи у командному центрі Білого дому.

Як повідомляє CNN, президент виступив з промовою у бальному залі у власному клубі Мар-а-Лаго у Палм-Біч, Флорида, на заході Республіканської партії. У ході заходу було зібрано 10 млн доларів на кампанію з переобрання Трампа в 2020 році і на потреби Національного комітету Республіканської партії.

Білий дім поки не коментував повідомлення телеканалу.

Загибель Сулеймані 3 січня в аеропорту Багдада спонукала Іран нанести відповідні ракетні удари проти американських сил в Іраку кілька днів по тому, і мало не призвело до війни між двома країнами.

"Вони разом, сер", - так, за словами Трампа, до нього звернулися представники Пентагону. "Сер, їм залишилося 2 хвилини і 11 секунд. Жодних емоцій. 2 хвилини і 11 секунд життя, сер. Вони в автомобілі, вони у броньованому автомобілі. Сер, їм залишилося жити приблизно одну хвилину. 30 секунд. 10, 9, 8 ..." - розповів президент. "Потім несподівано - удар. Їх немає, сер. Припинення зв'язку", - додав Трамп."Я запитав, де ця людина? Це було останнє, що я про нього чув", - сказав президент.

Ця розповідь стала найдетальнішим описом того, за яких обставин Трамп віддав наказ про проведення атаки безпілотників. Дії президента були розкритиковані деякими законодавцями, адже ані ні сам Трамп, ані його радники не надали публічної інформації на підтримку заяв про те, що Сулеймані представляв безпосередню загрозу американській безпеці в регіоні.

CNN уточнює, що під час запису президент не сказав про те, що Сулеймані представляв собою безпосередню загрозу. Трамп сказав, що Сулеймані "погано говорив про нашу країну".

"Як довго ми повинні слухати цю нісенітницю? Скільки ще ми повинні це чути?" - сказав президент, згідно аудіозапису.

Як повідомляли Українські Новини, Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.

Після чого Трамп заявив, що в разі нападу з боку Ірану Вашингтон завдасть удару по 52 "іранських об'єктах".