Пенсионеры вынуждены платить полную сумму: что не так с монетизацией субсидий

В Украине многие пенсионеры после запуска программы монетизации субсидий и льгот, так и не смогли разобраться, как получить свои деньги через виртуальные личные кабинеты. Из-за сложной системы часть услуг пенсионеры теперь платят в полном объеме.

Об этом говорится в материале "Сегодня".

"Вот льгота декабрь – 869 гривен. Куда они пошли, на что они пошли, как я могу их сосчитать? Это темнота!" – сетует Валентин Иванович Антоненко, которому 78 лет.

Пенсионер показывает SMS, в котором говорится, что ему насчитали льготу за предыдущий месяц. Мужчина рассказывает, что выбрал безналичную форму монетизации, но теперь не может разобраться в новой системе. Ранее как льготник-ликвидатор аварии на ЧАЭС он платил только половину за квартплату. Сейчас же в платежках практически за все услуги стоят более высокие суммы.

"Сейчас льготы насчитывают куда-то, я не могу контролировать, что у меня делается. Сколько я использовал, сколько у меня льготы, сколько я должен платить? Банк насчитывает, куда оно приходит, банк распоряжается и ни с кого спрашивать ничего нельзя", – возмущается Валентин Иванович.

Имеет мужчина и персональный онлайн-кабинет, но при этом разобраться, сколько нужно добавить своих денег – не может. В управлении труда и соцзащиты объясняют, что такие трудности имеют только те, кто получает льготу не на руки, а безналично.

"Распределение финансирования этих льгот, которые насчитало управление, проводит Ощадбанк согласно постановлению, где выставлен приоритет финансирования. В первую очередь финансируется отопление, горячая вода. Вся сумма, как показывает практика, может быть начислена на отопление, и поэтому другие услуги оплачиваются в полном объеме", – объясняет Неля Бардак, заместитель начальника отдела персонифицированного учета льгот.

То есть если сумма льготы составляет 1000 гривен и столько же насчитали в платежке за отопление – на остальную коммуналку казенных денег не остается, поэтому надо платить кровные. Значительно проще тем, кто решил получать наличные на руки.

"Наличная форма – это когда гражданин, обратившись в орган социальной защиты населения, ежемесячно получает сумму своей льготы в наличной форме, одновременно с пенсией. Если это не пенсионер, то прямо на банковский счет. И уже самостоятельно оплачивает жилищно-коммунальные услуги", – говорит заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Таким образом, говорят в министерстве, монетизация стимулирует потребителей услуг экономить ресурс – ведь все сэкономленные деньги остаются им. Сейчас все, кто хочет перейти на наличную форму, могут сделать это, обратившись с заявлением в Управление труда и социальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин увеличил финансирование выплат субсидий.

Тем временем, премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Ранее правительство приняло решение, позволяющее уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.