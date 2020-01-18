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18 января 2020, суббота, 14:21 10
Общество 2020-01-18T14:21:04+02:00
Українські Новини
В Дружковке, Славянске и Краматорске возобновили водоснабжение

В Дружковке, Славянске и Краматорске возобновили водоснабжение

Ольга Фандорина
Донецкая область, Водоснабжение

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" Донецкого областного совета в субботу возобновила водоснабжение около 60 тыс. жителей Дружковки (город областного подчинения).

Об этом Українським Новинам сообщил диспетчер регионального управления предприятия.

"Дружковка получает воду, Славянск и Краматорск тоже", - сказал он.

По данным диспетчера, специалисты "Воды Донбасса" ликвидировали аварию, которая произошла 16 января на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода.

Как сообщали Українськi Новини, в ночь на 1 января около 80 тыс. жителей Луганской области остались без централизованного водоснабжения из-за аварии на линии электропередачи, повлекшей обесточивание насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета.

Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" (до 4 сентября 2007 года - государственное производственное предприятие по внешнему централизованному водоснабжению "Укрпромводчермет") создано в 1930 году на Донбассе для осуществления централизованного водоснабжения горно-металлургического комплекса, других отраслей промышленности, коммунальной сферы и населения.

Предприятие предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктов, услуги водоотвода потребителям 79 городов и поселков на Донбассе.

В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды.

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