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18 января 2020, суббота, 13:18 33
Общество 2020-01-18T13:18:42+02:00
Українські Новини
На Крещение возле водоемов будут дежурить три тысячи спасателей, - ГосЧС

На Крещение возле водоемов будут дежурить три тысячи спасателей, - ГосЧС

Надежда Комендантова
Крещение, крещение-2020, Спасатели, ГосЧС
Фото: Facebook/ Orthodox.in.Ukraine
Фото: Facebook/ Orthodox.in.Ukraine

3 тыс. спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) будут дежурить возле водоемов на Крещение 19 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться на Крещение.

Там дежурят спасатели, водолазы ГосЧС и медицинские работники.

В частности, на водоемах страны уже установлено около 1 000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде.

В общем, в этот день на водных объектах будут дежурить более 3 тыс. спасателей и 590 единиц техники ГосЧС.

Указано, что накануне праздника специалисты Службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие "Плесо" обустроило 16 мест для купания в рамках подготовки к общегородскому празднованию Крещения.

Тем временем, врачи рассказали о том, как подгодовиться к омыванию водой на Крещение и кому нельзя этого делать.

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