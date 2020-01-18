Киевлян призвали меньше ездить на личных авто из-за смога

В то время, как над большей частью Украины, в том числе над Киевом и Киевскую область, снова зависло облако угарного газа (СО), в Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ранее центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украински).

Как сообщали Українські Новини, Украину накрыло облако угарного газа.



Ранее в Одессе зафиксировали повышенное загрязнение воздуха.

Тем временем, из-за длительной солнечной и безветренной погоды многие города на юге Европы страдают от смога.