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18 января 2020, суббота, 10:50 28
Общество 2020-01-18T10:51:12+02:00
Українські Новини
Киевлян призвали меньше ездить на личных авто из-за смога

Киевлян призвали меньше ездить на личных авто из-за смога

Надежда Комендантова
Смог, автотранспорт, загрязнение воздуха
Киев накрыл густой смог. Фото: Kolomiiets Dmytro
Киев накрыл густой смог. Фото: Kolomiiets Dmytro

В то время, как над большей частью Украины, в том числе над Киевом и Киевскую область, снова зависло облако угарного газа (СО), в Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ранее центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украински).

Как сообщали Українські Новини, Украину накрыло облако угарного газа


Ранее в Одессе зафиксировали повышенное загрязнение воздуха.

Тем временем, из-за длительной солнечной и безветренной погоды многие города на юге Европы страдают от смога. 

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