Европа задыхается от смога: людям советуют не выходить из дому

Из-за длительной солнечной и безветренной погоды многие города на юге Европы страдают от смога. Об этом сообщает "ВВС Украина".

В большинстве итальянских городов, включая столицу Рим, ввели временный запрет на дизельные авто, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение воздуха. Ограничения будут действовать три дня, и, как ожидается, будут касаться около миллиона авто.

В Риме с 13 показателей качества воздуха нарушены по крайней мере 9.

Природоохранные организации жалуются, что местные власти итальянской столицы слишком медленно реагировали на данные о загрязнении воздуха.

Ожидается, что дальше на север Италии, где обычно воздух грязнее, - в Милане, Турине и Болонье - должны быть введены схожие ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение воздуха.

Между тем в Боснии и Герцеговине люди вышли на улицы в масках и противогазах, требуя от правительства уменьшить загрязнение воздуха.

В Сараево, правительство собралось на экстренное заседание, чтобы обсудить, как улучшить качество воздуха.

Уже сейчас власти ограничили количество автомобилей на дорогах, а на выходные объявлено "чрезвычайное положение" по состоянию воздуха.

В Сербии правительство также собралось на экстренное заседание. Там людям советуют не выходить из дому, особенно тем, кто имеет проблемы с органами дыхания, или, например, болеет астмой.



Как сообщали Українські Новини, Украину накрыло облако угарного газа.



Ранее в Одессе зафиксировали повышенное загрязнение воздуха.