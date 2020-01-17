подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
17 января 2020, пятница, 08:30 47
Европа 2020-01-17T08:33:36+02:00
Українські Новини
Европа задыхается от смога: людям советуют не выходить из дому

Европа задыхается от смога: людям советуют не выходить из дому

Валерия Драгомирова
загрязнение воздуха, Дизельные авто, Смог, Европа
Смог. Фото: joinfo.ua
Смог. Фото: joinfo.ua

Из-за длительной солнечной и безветренной погоды многие города на юге Европы страдают от смога. Об этом сообщает "ВВС Украина".

В большинстве итальянских городов, включая столицу Рим, ввели временный запрет на дизельные авто, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение воздуха. Ограничения будут действовать три дня, и, как ожидается, будут касаться около миллиона авто.

В Риме с 13 показателей качества воздуха нарушены по крайней мере 9.

Природоохранные организации жалуются, что местные власти итальянской столицы слишком медленно реагировали на данные о загрязнении воздуха.

Ожидается, что дальше на север Италии, где обычно воздух грязнее, - в Милане, Турине и Болонье - должны быть введены схожие ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение воздуха.

Между тем в Боснии и Герцеговине люди вышли на улицы в масках и противогазах, требуя от правительства уменьшить загрязнение воздуха.

В Сараево, правительство собралось на экстренное заседание, чтобы обсудить, как улучшить качество воздуха.

Уже сейчас власти ограничили количество автомобилей на дорогах, а на выходные объявлено "чрезвычайное положение" по состоянию воздуха.

В Сербии правительство также собралось на экстренное заседание. Там людям советуют не выходить из дому, особенно тем, кто имеет проблемы с органами дыхания, или, например, болеет астмой.


Как сообщали Українські Новини, Украину накрыло облако угарного газа

Ранее в Одессе зафиксировали повышенное загрязнение воздуха.

Больше новостей о: загрязнение воздуха Дизельные авто Смог Европа

43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список
Идентифицированы тела всех погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране
Новости
"Закрепляет дискриминацию". В "Оппоплатформе" назвали закон о среднем образовании антиконституционным 09:29
Австралийская туристическая отрасль потеряла миллионы из-за пожаров 09:29
"Воры в законе", борьба с коррупцией и рестораны: чем займется Рада в четверг 09:15
Антимонопольный комитет проверяет "Укрпочту" из-за жалоб газетчиков, - НСЖУ 09:11 Документ
Сегодня будет обсуждаться увольнение Бабак и назначение на ее место Шмыгаля, - источник 08:53
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
ЖК "Центральный" строит новый комплекс по улице Соборной в Ирпене 09:44 Пресс-релиз
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
больше новостей
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok