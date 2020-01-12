Украину накрыло облако угарного газа

Над большей частью Украины, в том числе над Киевом и Киевскую область, снова зависло облако угарного газа (СО). Об этом написал на своей странице в Facebook глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"Над Украиной опять самая высокая концентрация СО в мире, сравнимая с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерацией", - сообщил чиновник.

Согласно данным Укргидрометцентра, 10 января уровень угарного газа в Киеве на 50% превышал предельно допустимую норму. За прошлые сутки ситуация фактически не изменилась.

По прогнозу климатического портала windy.com, к вечеру воскресенья, 12 января, облако угарного газа будет сдвинуто воздушными массами в сторону Кубани и Каспия.

Напомним, ранее сообщалось, что загрязнение воздуха с повышенным уровнем оксида углерода, которое несколько дней наблюдается в Украине, прочно связывается с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, и тем самым уменьшает количество кислорода, переносимого кровью. Как следствие, жизненно важные органы не получают достаточное количество кислорода, в результате чего может быть нарушена координация и концентрация внимания.