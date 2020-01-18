Киян закликали менше їздити на власних авто через смог

В той час, як над більшою частиною України, в тому числі над Києвом і Київською областю, знову зависла хмара чадного газу (СО), Київська міська державна адміністрація закликали жителів столиці мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість - використання громадського транспорту, особливо в години пік", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що раніше центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського за 16 січня 2020 року зафіксувала перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (Бессарабська пл., пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки).

Як повідомляли Українські Новини, Україну накрила хмара чадного газу. Раніше в Одесі зафіксували підвищене забруднення повітря.

Тим часом, внаслідок тривалої сонячної безвітряної погоди багато міст на півдні Європи страждають від смогу.