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18 січня 2020, субота, 10:50 11
Суспільство 2020-01-18T12:15:02+02:00
Українські Новини
Киян закликали менше їздити на власних авто через смог

Киян закликали менше їздити на власних авто через смог

Надежда Комендантова
Смог, Смог в Києві, автотранспорт, забруднення повітря
Київ накрив густий смог. Фото: Kolomiiets Dmytro
Київ накрив густий смог. Фото: Kolomiiets Dmytro

В той час, як над більшою частиною України, в тому числі над Києвом і Київською областю, знову зависла хмара чадного газу (СО), Київська міська державна адміністрація закликали жителів столиці мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість - використання громадського транспорту, особливо в години пік", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що раніше центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського за 16 січня 2020 року зафіксувала перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (Бессарабська пл., пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки).

Як повідомляли Українські Новини, Україну накрила хмара чадного газу. Раніше в Одесі зафіксували підвищене забруднення повітря.

Тим часом, внаслідок тривалої сонячної безвітряної погоди багато міст на півдні Європи страждають від смогу.

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