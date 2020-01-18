На Донбассе боевики применили гранатометы, пулеметы и минометы: ранен воин ВСУ

В пятницу, 17 января, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела;

рядом с Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Павлополя – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Васильевки – из стрелкового оружия.

Три обстрела по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

два раза рядом с населенным пунктом Орехово – из миномета калибра 120 мм – 4 мины и гранатометов различных систем;

неподалеку Луганского – из ручного противотанкового гранатомета – 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток боевики из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

Как сообщали Українські Новини, в ОБСЕ заявили, что Украина нарушила "минские договоренности", но СЦКК это отрицает.

Напомним, 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки, а в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

16 января, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. ВСУ понесли серьезные потери.