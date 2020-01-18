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18 січня 2020, субота, 08:15 4
Силові структури 2020-01-18T08:29:37+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, кулемети і міномети: поранено воїна ЗСУ

На Донбасі бойовики застосували гранатомети, кулемети і міномети: поранено воїна ЗСУ

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook

У п'ятницю, 17 січня, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-штаб операції Об'єднаних сил в Facebook.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме:

  • поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета – 2 пострілу;
  • поруч з Широкіно – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • два рази неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • поблизу Василівки – зі стрілецької зброї.

Три обстріли по наших позиціях противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме:

  • два рази поруч з населеним пунктом Горіхово – з міномета калібру 120 мм – 4 міни та гранатометів різних систем;
  • неподалік Луганського – з ручного протитанкового гранатомета – 1 постріл, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

17 січня, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців збройних сил не було.

З початку поточної доби бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості", але СЦКК це заперечує.

Нагадаємо, 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки, а в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

16 січня, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. ЗСУ зазнали серйозних втрат.

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