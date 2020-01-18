На Донбасі бойовики застосували гранатомети, кулемети і міномети: поранено воїна ЗСУ

У п'ятницю, 17 січня, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-штаб операції Об'єднаних сил в Facebook. П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме: поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета – 2 пострілу; поруч з Широкіно – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; два рази неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Василівки – зі стрілецької зброї. Три обстріли по наших позиціях противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме: два рази поруч з населеним пунктом Горіхово – з міномета калібру 120 мм – 4 міни та гранатометів різних систем; неподалік Луганського – з ручного протитанкового гранатомета – 1 постріл, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. 17 січня, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців збройних сил не було. З початку поточної доби бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски. За поточну добу один український захисник отримав поранення. Як повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості", але СЦКК це заперечує. Нагадаємо, 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки, а в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було. 16 січня, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. ЗСУ зазнали серйозних втрат.