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  • Овны станут центром внимания, а Стрельцам нужен отдых: гороскоп на 18 января
18 января 2020, суббота, 05:30 45 Инфографика
Lifestyle 2020-01-18T05:30:02+02:00
Українські Новини
Овны станут центром внимания, а Стрельцам нужен отдых: гороскоп на 18 января

Овны станут центром внимания, а Стрельцам нужен отдых: гороскоп на 18 января

Елена Новикова
Знаки зодиака, астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

По словам астролога, 2020 год станет неплохим для Близнецов и Скорпионов. А суббота, 18 января, будет хорошим днем для большинства знаков зодика. Что ожидать всем знакам зодиака 18 января расскажут Українські Новини.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овны 18 января станут центром внимания, хотя вокруг будет много других людей и поводов для обсуждения. Придется потерпеть, ведь это избежать не удастся.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцам звезды советуют не уклоняться от работы. Чем энергичнее будете выполнять дела, тем больше результатов они принесут.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

В этот день Близнецов будет ждать большое событие. Если есть возможность, то этого лучше избежать, ведь вместе с этим событием придут и большие хлопоты.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки в субботу могут позволить себе больше, чем обычно. Этот день пройдет без несчастных случаев.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львов в этот день ожидает новое знакомство, которое перерастет в дружбу. Если хотите этого избежать, то не выходите из дома.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В субботу Девам нужно посмотреть на свои дела со стороны. Лишние детали будут только мешать, смотрите на все, абстрагируясь от них. Увидите много нового.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам в этот день будет казаться, что с их мнением не считаются. Не расстраивайтесь, просто это не лучший день для этого. В другой раз Весов обязательно услышат.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионам следует задуматься об финансовом положении и проанализировать последние траты, ведь вечером могут быть неожиданные траты.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцам в этот день стоит отказаться от рутинной работы и отдохнуть. Позвольте себе расслабиться и не думать о том, что будет завтра.  

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерогов в субботу ждут неожиданные приятные вести. Наслаждайтесь результатами прошлых заслуг.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеям звезды советуют не сходить с намеченной дорожки и действовать по проверенной схеме. Только так с этот день Водолеи смогут достичь успеха.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам не стоит в этот день сильно печься о порядке. Помните, мир возник из хаоса.

Как сообщали Українські Новини, январь станет энергетически стабильным для всех знаков зодика. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Козерогам от нового года.

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