В 2020 году Козерогам нужно быть решительнее и ответственнее

В то время как Весам астролог советует меньше рисковать, Козероги могут не волноваться. 2020 станет годом Козерогов. Удача, энергия, решительность - символы большей части 2020 года. А подробным астрологическим прогнозом для Козерогов поделился Максим Маярчук на своей странице в Facebook.

Прежде всего: очень многим Козерогам год может принести удачу. Ведь Юпитер (планета удачи, новых возможностей и расширения перспектив) в знак Козерога входит лишь раз в 12 лет. Нужно пользоваться этим моментом и начинать что-то новое, менять жизнь, учиться, эмигрировать или получить новую хорошую должность .

Юпитер всегда дает много. Но и предостерегает от излишеств. Вам захочется больше себя баловать (в т.ч. переедать), больше рисковать, брать на себя слишком много (обещать - и не делать), захочется, чтобы вами любовались, обожали и вас уважали. Всё это можно, но только ж в меру!

С 17 февраля по 30 марта, и особенно - с 28 июня по 31 декабря, нужно быть осторожнее со всевозможными рисками. За рулем, с хирургическими операциями, на отдыхе в горах - везде, где доля риска больше, чем обычно. Не рекомендуется также затевать споры на работе, темпераментно выяснять отношения в семье, потому что вероятность возникновения ссор будет велика.

С вышеуказанных точек зрения более-менее благоприятное для Козерогов время - это май и июнь. Используйте их по максимуму.

Те Козероги, кто родился с 10 по 20 января - сейчас важнейший период. Нужно собраться с духом, на время отложить любовь к комфорту, ввести себя в рамки дисциплины и поработать. Жизнь устраивает такой экзамен, какой бывает раз в 28 лет. Зато, если вы правильно проведете это время, то сможете заложить серьезнейший фундамент для счастливой жизни на следующие 28 лет. Нужно просто быть ответственнее, чем обычно, выполнять обещания, четко просчитывать время, нужное для той или иной вещи, тщательно всё планировать. Возможны какие-то важные события, связанные с близкими людьми, которые старше (и прежде всего - отцами). Какие-то вещи разрешатся или завершатся. Что-то новое завяжется.

Тех Козерогов, кто родился с 10 по 17 января, ждет очень уникальный год. Такой экзамен в текущем столетии Козерогам больше не выпадет. Меняйте свою жизнь. Не бойтесь терять. Не бойтесь уходить. Не бойтесь расставаться. Ведь обязательно найдете новое и лучшее. А тот новый уровень и то счастье, которое после всех испытаний можно получить, сейчас даже невозможно представить.

Как сообщали Українські Новини, середина и конец января обещают быть энергетически стабильными для всех знаков зодика, а в год Крысы многие смогут изменить свою жизнь.