Граждане не просили судить и штрафовать журналистов по доносам, – Бужанский о законопроекте Бородянского

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") напомнил министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому, представившему законопроект о дезинформации, что украинские избиратели "не просили создавать за бюджетные деньги надзирателей за СМИ", а также "судить и штрафовать журналистов по доносам".

Об этом народный депутат заявил на своем Telegram-канале.

"Да, так вот насчет закона о дезинформации. Знаете, граждане очень ждут, когда их перестанут грабить на улицах. Когда перестанут покрывать наркоторговлю и притоны. Когда уберут с улиц игровые автоматы. Когда перестанут врываться в суды и угрожать судьям. Когда начнут раскрывать резонансные преступления и перестанут оправдывать убийц. Они за это проголосовали, причем трижды.

А когда по размеру черепа будут определять, журналист или нет, а потом, определив, судить по доносам, штрафовать и карать, нет, этого граждане не просили. Как и не просили создавать за бюджетные деньги когорты надзирателей за СМИ", - написал он.

Сегодня, 17 января, Бородянский презентовал проект закона о противодействии дезинформации. Также с сегодняшнего дня стартует публичное обсуждение документа. Первый заммистра культуры Анатолий Максимчук заявил, что в ходе дискуссий в текст законопроекта будут внесены изменения. К 28 февраля документ планируют внести на рассмотрение в Раду.

В частности, предлагается ввести должность уполномоченного по вопросам информации, присваивать "хорошим" медиа специальный "знак доверия" и учредить специальную журналистскую организацию, которая будет определять "профессиональных журналистов".

Но главное - вводится административная (грандиозные штарфы в размере 4,7-9,4 млн гривен) и уголовная ответственность (от штрафа до тюремного срока до 7 лет) за распространение дезинформации. А что такое дезинформация будет определять тот самый "уполномоченный".

Как сообщали Українські Новини, ранее Бородянский допускал действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.

Ранее Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.