подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
17 января 2020, пятница, 21:00 17
Афиша 2020-01-17T21:29:00+02:00
Українські Новини
Куда пойти в Киеве на крещенские выходные

Куда пойти в Киеве на крещенские выходные

Елена Новикова
ВДНХ, ныряние в прорубь, Программа мероприятий, Крещение
Афиша. Фото: pixabay
Афиша. Фото: pixabay

Синоптики обещают, что на выходных будет небольшое похолодание. Но не стоит расстраиваться, ведь для гостей столицы и киевлян подготовили ряд мероприятий на крещенские выходные. Список самых масштабных событий составили Українські Новини.

18 января

  1. Концерт классической музыки в Национальном заповеднике "София Киевская", зал "Хлiбня" в 15:00.
  2. Выставка костюмов "Магия кино" на ВДНХ (павильон 9) с 10:00 до 20:00.
  3. Празднования Керещения в парке "Киевская Русь" начало в 13:30.
  4. Экскурсия по храмам Киева, ул. Саксаганского, 1 с 11:00.
  5. Фестиваль китайских фонарей на Певчем поле в 16:00.
  6. Выставка Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела" - Body Worlds на ВДНХ (павильон 4) в 21:00.
  7. Каток "Зимняя страна" на ВДНХ с 10:00 до 21:00.
  8. Выставка космических приключений в ТРЦ "Smart plaza Obolon" в 10:00.

19 января

  1. Празднование Крещения в парке "Феофания" с 8:00 до 18:00.
  2. Крещение в козацком стиле в музее "Мамаева свобода" с 6:30.
  3. Празднования Крещения в парке "Киевская Русь" с 13:30.
  4. Торжественное купание возле Свято-Покровского  Храма на Оболони в 12:00.
  5. Торжественное купание возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00.
  6. Выставка костюмов "Магия кино" на ВДНХ (павильон 9) с 10:00 до 20:00.
  7. Концерт группы "Пиккардийская Терция" в Октябрьском дворце в 19:00.
  8. Шоу Grand Rock Piano Show во Двореце Культуры КПИ в 19:00.
  9. Праздничная локация в парке "Гидропарк" с 8:00 до 18:00.
  10. Фестиваль китайских фонарей на Певчем поле в 16:00.
  11. Всеукраинский фестиваль закаливания "МоржиFest" в парке"Муромец" (Х-Park) с 10:00.
  12. Выставка Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела" - Body Worlds на ВДНХ (павильон 4) в 21:00.
  13. Каток "Зимняя страна" на ВДНХ с 10:00 до 21:00.
  14. Выставка космических приключений в ТРЦ "Smart plaza Obolon" в 10:00.
  15. Большое химическое шоу в Национальном дворце искусств Украина в 13:00 и 15:00

Как сообщали Українські Новини, в Киеве оборудовали 16 мест для омовения водой. Тем временем врачи рассказали, кому нельзя окунаться в ледяную воду на Крещение.

Больше новостей о: ВДНХ ныряние в прорубь Программа мероприятий Крещение

Куда пойти на рождественские выходные в Киеве: про...
Грехи не смывает: у Епифания развенчали миф о ныря...
Как отметят Новый Год в районах Киева: программа п...
Кому нельзя купаться в проруби на Крещение...
Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат
СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ
Новости
Зеленский. Скриншот: Офис Президента
Зеленский поручил Гончаруку заменить "слабые места" в Кабмине 21:28
В Киеве обнаружили антисанитарный подпольный детский сад 21:14
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба ОП
Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики 21:05
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
Похолодает до -8 и накроют туманы: прогноз погоды в Украине в субботу 21:00 Карта
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов 14:09
Соросята-реформаторы ухандохали экономику, - Гончарук на прослушке рассказывает об оценке падения ВВП в 4 квартале 22:38
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
больше новостей
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok