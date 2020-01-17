Куда пойти в Киеве на крещенские выходные

Синоптики обещают, что на выходных будет небольшое похолодание. Но не стоит расстраиваться, ведь для гостей столицы и киевлян подготовили ряд мероприятий на крещенские выходные. Список самых масштабных событий составили Українські Новини.

18 января

Концерт классической музыки в Национальном заповеднике "София Киевская", зал "Хлiбня" в 15:00. Выставка костюмов "Магия кино" на ВДНХ (павильон 9) с 10:00 до 20:00. Празднования Керещения в парке "Киевская Русь" начало в 13:30. Экскурсия по храмам Киева, ул. Саксаганского, 1 с 11:00. Фестиваль китайских фонарей на Певчем поле в 16:00. Выставка Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела" - Body Worlds на ВДНХ (павильон 4) в 21:00. Каток "Зимняя страна" на ВДНХ с 10:00 до 21:00. Выставка космических приключений в ТРЦ "Smart plaza Obolon" в 10:00.

19 января

Празднование Крещения в парке "Феофания" с 8:00 до 18:00. Крещение в козацком стиле в музее "Мамаева свобода" с 6:30. Празднования Крещения в парке "Киевская Русь" с 13:30. Торжественное купание возле Свято-Покровского Храма на Оболони в 12:00. Торжественное купание возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00. Выставка костюмов "Магия кино" на ВДНХ (павильон 9) с 10:00 до 20:00. Концерт группы "Пиккардийская Терция" в Октябрьском дворце в 19:00. Шоу Grand Rock Piano Show во Двореце Культуры КПИ в 19:00. Праздничная локация в парке "Гидропарк" с 8:00 до 18:00. Фестиваль китайских фонарей на Певчем поле в 16:00. Всеукраинский фестиваль закаливания "МоржиFest" в парке"Муромец" (Х-Park) с 10:00. Выставка Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела" - Body Worlds на ВДНХ (павильон 4) в 21:00. Каток "Зимняя страна" на ВДНХ с 10:00 до 21:00. Выставка космических приключений в ТРЦ "Smart plaza Obolon" в 10:00. Большое химическое шоу в Национальном дворце искусств Украина в 13:00 и 15:00

Как сообщали Українські Новини, в Киеве оборудовали 16 мест для омовения водой. Тем временем врачи рассказали, кому нельзя окунаться в ледяную воду на Крещение.