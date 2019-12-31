Газ в Украине может подешеветь в ближайшее время, - Коболев

После заключения договора на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, председатель правления национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев ожидает снижения цен на газ в ближайшее время, так как украинский и европейский рынки сейчас перенасыщены запасами газа.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"У нас будут определенные объемы импорта газа (в 1 квартале), потому что до подписания соглашения мы готовились к сценарию "Б", мы законтрактовали гарантированные объемы поставки через Словакию от нескольких больших европейских трейдеров, потому что мы не хотели рисковать, поэтому определенный импорт будет происходить. Но мы ожидаем, что так как Украина, так и европейский рынок сейчас перенасыщены запасами газа, на что мы надеемся, с точки зрения социальной ответственности, что это повлечет за собой определенное снижения цен на газ в ближайшее время", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 28 декабря на 12,3%, или на 2 681 млн куб. м, до 19,104 млрд куб. м газа с начала стартовавшего 2 ноября сезона отбора газа.

27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.