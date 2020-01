Вдохновившись Хичкоком, Эминем выпустил новый альбом

Известный американский исполнитель Эминем выпустил новый альбом Music to Be Murdered By, нигде не анонсируя его. В альбом вошли песни, записанные с рэпером Juice WRLD, который умер в декабре 2019 года, Андерсоном Паком, давним другом Royce da 5'9'' и Эдом Шираном, который недавно признался, что похудел на 23 кг из-за булинга. Одним из продюсеров пластинки выступил Доктор Дре. Об этом сообщает издание Pitchfork.

Альбом доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах, в частности на Youtube, Apple Music, Spotyfy, SoundCloud и iTunes.

В релизе 20 треков. Вдохновлялся Эминем альбомом "Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By", в создании которого участвовал сам режиссер.

Рэпер выказал уважение Хичкоку и воссоздал оригинальную обложку этого релиза в своей интерпретации. В новой версии обложки на месте Хичкока, который прикладывал к голове топор и револьвер, оказался сам рэпер в шляпе и с лопатой. Голос режисера, который звучит в интерлюдиях между песнями, взятый из альбома "Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By".

Обложка альбома Альфреда Хичкока. Instagram/eminem

Эминем также выпустил клип на трек "Darkness". В песне рассказывается об массовом убийстве на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, где убили 58 человек.

Кроме того, в песне "Unaccommodating" он ссылается на взрыв на концерте Арианы Гранде в Манчестере 2017 года, в результате которого умерли 22 человека.

