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18 января 2020, суббота, 06:00 53 Карта
Жизнь 2020-01-18T06:00:03+02:00
Українські Новини
На Крещение похолодает, а потом ворвутся снегопады: синоптик предупредила о резкой смене погоды

На Крещение похолодает, а потом ворвутся снегопады: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
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Раньше на Крещение водоемы были затянуты льдом.
Раньше на Крещение водоемы были затянуты льдом.

Вместо Крещенских морозов в Украину на выходных придет весенняя погода. Однако уже к концу следующей недели придут снегопады и шквалы ветра. 

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Солнце светит, трава - зеленеет, птички поют, народ начинает присматриваться к семена цветов в магазинах, черные очки, весенние светлые кроссовки и демисезонные легкие пальто вместо неуклюжих толстых пуховиков и признаки роскоши и гламура, песцовых жилетов с кожаными лосинами, дают практически весеннюю картину нашим улицам", - сообщила она.

По словам синоптика, такая погода будет на праздничные выходные, на 18-19 января. 

"Голодная кутья и Крещение ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой. Антициклон постарается", - предупредила Диденко.

Температура воздуха на праздник немного снизится и в ночные часы составит 0-5 мороза, в Карпатах до -4-9 градусов, в субботу днем ​​0-5 тепла, 19-го января от 2 мороза до 3 тепла.

"В Киеве второй Сочельник и Крещение вырвутся из плена стереотипов и пройдут в ногу с современными климатическими трендами - морозы не трещат, щеки румянеют, горки снега не насыпет,"- предупредила синоптик.

В столице будет сухо, ночью 0-3 мороза, днем ​​18-го января + 1 + 3 градуса, 19-го января около нуля.

Следующая неделя, по словам Диденко, будет в Украине теплой, однако во второй половине увеличится количество осадков в виде дождя и мокрого снега и усилится ветер.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.

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