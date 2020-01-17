Похолодает до -8 и накроют туманы: прогноз погоды в Украине в субботу

В субботу, 18 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+5 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +2…+4 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем 0…+2 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -1…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -1…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем 0…+6 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.