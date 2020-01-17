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17 січня 2020, пʼятниця, 21:00 17 Карта
Суспільство 2020-01-17T22:00:02+02:00
Українські Новини
Похолодає до -8 і накриють тумани: прогноз погоди в Україні в суботу

Похолодає до -8 і накриють тумани: прогноз погоди в Україні в суботу

Надежда Комендантова
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У суботу, 18 січня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -1...+5 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -3...-8 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі -2...-4 градуси, вдень +2...+4 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі -2...-4 градуси, вдень 0...+2 градуси. На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень -1...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень -1...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів, вдень 0...+6 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз до кінця січня з 20-ти градусними морозами.

Також в Україну прийшли циклон Xia, снігопади і похолодання: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Тим часом, на Водохреща прийдуть холоди: синоптик попередила про різку зміну погоди в кінці тижня.

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